Schwer verletzt hat sich eine Frau, als sich ein Kleintransporter selbstständig machte. Nach Angaben der Polizeiinspektion Ochsenfurt ereignete sich der Verkehrsunfall am Donnerstag (15. Juni 2023) gegen 10.10 Uhr in der Herrnstraße.

Zum Unfallzeitpunkt war die 33 Jahre alte Fahrerin und ihre 19 Jahre alten Mitarbeiterin mit dem Ausladen ihres geparkten Kleintransporters auf der Ladefläche beschäftigt. Dabei machte sich das Fahrzeug auf der abschüssigen Fahrbahn selbstständig und rollte bergab. Nach etwa 80 Metern kam das Fahrzeug dann im Bereich einer Mauer zum Stehen.

Kopfverletzung nach Sprung von der Ladefläche - Staatsanwaltschaft Würzburg ermittelt

Während das Fahrzeug diese Strecke zurück legte, gelang es den beiden Frauen, von der Ladefläche zu springen. Hierbei zog sich die 33-Jährige unter anderem schwere Kopfverletzungen zu und wurde in ein umliegendes Klinikum eingeliefert. Am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro. Für die weiteren Ermittlungen wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg ein Sachverständiger zur Klärung der Unfallursache hinzugezogen.

