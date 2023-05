Die Polizeiinspektion Würzburg-Land berichtet von einem schweren Verkehrsunfall am Mittwoch, 10. Mai 2023, nahe Güntersleben (Kreis Würzburg), bei dem eine Motorradfahrerin infolge eines Auffahrunfalls schwer verletzt wurde. Nach Polizeiangaben war gegen 17 Uhr ein 33-jähriger mit Auto auf der Kreisstraße WÜ3 von Rimpar in Richtung Güntersleben unterwegs.

Aufgrund eines Wildwechsels bremste er ab. Die hinter ihm fahrende 27-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad erkannte dies zu spät, stürzte auf regennasser Fahrbahn und schlug in das Heck des Autos ein. Sie zog sich hierbei schwere Verletzungen am Handgelenk und Becken zu und wurde zur weiteren Versorgung in eine Würzburger Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn durch die Freiwillige Feuerwehr Güntersleben komplett gesperrt.

Vorschaubild: © Franz P. Sauerteig/Pixabay