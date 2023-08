Zu einem Unfall kam es nach Angaben der Polizeiinspektion Ochsenfurt am Montag (14. August 2023) gegen 11.22 Uhr. Der 57-jähriger Fahrer eines Lastwagens mit Anhänger fuhr auf der Kreisstraße WÜ 46 von Tückelhausen kommend in Fahrtrichtung Bundesstraße B 19. Diese wollte er geradeaus in Richtung Allersheim überqueren.

An dieser Kreuzung galt für den Lastwagen-Fahrer das Verkehrszeichen „Stop“, weswegen er komplett bis zum Stillstand hätte anhalten müssen, um anschließend den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Bundesstraße B 19 passieren lassen zu können. Ohne Anzuhalten fuhr der Lkw-Fahrer jedoch mit geringer Geschwindigkeit über die Bundesstraße B 19 hinüber.

Lastwagen missachtet Stoppzeichen – Unfall mit Kleinwagen

Genau zu dieser Zeit befuhr ein Autofahrer die Bundesstraße B 19 von Giebelstadt kommend in Fahrtrichtung Euerhausen. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kleinwagen frontal in die Hinterachse der Lastwagen. Durch den Aufprall auf den Lastwagen wurde der Wagen nach rechts abgelenkt und kam anschließend an einer Verkehrsinsel zum Stehen.

Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen-Fahrer erlitt einen Schock, benötigte aber vor Ort keine medizinische Betreuung.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 26.500 Euro. Für die Dauer der Bergung der Fahrzeuge war die Bundesstraße B 19 für circa 2 Stunden nur einseitig befahrbar. Die Freiwillige Feuerwehr Giebelstadt unterstützte die Polizeiinspektion Ochsenfurt mit 14 Mann bei der Verkehrssicherung und Verkehrsführung.

Vorschaubild: © oneinchpunch/Adobe Stock (Symbolbild)