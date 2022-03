Helmstadt vor 17 Minuten

Rauchwolke über Autobahn

A3: Lkw brennt völlig aus - Autobahn stundenlang gesperrt

Ein Lkw-Brand mit hohem Sachschaden hat sich am Samstag auf der A3 in Unterfranken ereignet. Die Autobahn musste in eine Richtung stundenlang gesperrt werden.