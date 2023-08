A3 bei Würzburg: Sperrung wegen Instandsetzung der Fahrbahn

wegen der Anschlussstelle ab Montag (21. August 2023) für mehrere Wochen gesperrt

ab Umleitungen über U28 und U100: Was Autofahrer beachten müssen

Ab Montag (21. August 2023) wird es an der A3 in Würzburg zu einer Teilsperrung kommen. Wegen Fahrbahn-Instandsetzungsarbeiten werde die Anschlussstelle Würzburg/Randersacker in Richtung Frankfurt nicht benutzbar sein, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Sperrung soll planmäßig bis Freitag (1. September 2023) dauern.

Würzburg: Umleitungen wegen Sperrung an A3 - "unvermeidbare Verkehrsbehinderungen"

Sowohl die Auffahrt als auch die Abfahrt von der A3 über die Anschlussstelle Würzburg/Randersacker in Richtung Frankfurt seien ab Montag (21. August 2023) vorerst nicht mehr möglich, heißt es. Die Autobahn GmbH weist jedoch Umleitungen aus: Wer an der Anschlussstelle Randersacker auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren möchte, werde dann über die bestehende Bedarfsumleitung U28 zur Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld geführt.

Möchte man die A3 bei Würzburg/Randersacker verlassen, werde man über die eingerichtete Umleitungsstrecke U100 zur Anschlussstelle Würzburg-Heidingsfeld geleitet, von dort aus gehe es dann zurück zur Anschlussstelle Randersacker in Fahrtrichtung Nürnberg. Die Verkehrsbeziehungen an der Anschlussstelle Würzburg Randersacker in Richtung Nürnberg seien durch die Baumaßnahme nicht betroffen.

"Wir bitten die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis", heißt es vonseiten der Autobahn GmbH. Es wird außerdem um eine umsichtige Fahrweise im Baustellenbereich gebeten. Währenddessen kam es jüngst zu mehreren Blockaden der Letzten Generation in Würzburg: 43 Menschen wurden dabei in Gewahrsam genommen, die Aktivisten kündigen weitere Aktionen an. Die neuesten Nachrichten aus Würzburg bei inFranken.de.