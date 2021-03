Die 38-jährige Adela-Dorothea Berger wird seit Samstag vermisst. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Die Frau ist aus Eisingen im Landkreis Würzburg. Es ist nicht auszuschließen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet und in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Polizei sucht mit einer großen Anzahl von Streifenwagen, mit einem Polizeihubschrauber und Personensuchhunden nach Frau Berger.

Die 38-Jährige verabschiedete sich am Samstag gegen 16:00 Uhr damit, dass sie noch einmal kurz zum Einkaufen gehen möchte und wird seitdem vermisst. Sämtliche Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos, daher bittet die Polizei jetzt auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Frau Berger wird wie folgt beschrieben:

ca. 165 cm groß, ca. 88 kg, kräftigere Figur

dunkle, schulterlange, gelockte Haare

bekleidet mit schwarzer Hose, dunkelblauer Jacke mit weißem Kragen, blauen Adidas Schuhen

Wer die Vermisste gesehen hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 zu melden.

Währenddessen wird auch die 17-jährige Laura aus München vermisst - auch hier gibt es bislang noch kein Ergebnis der Suche. Mehr Vermisstenanzeigen finden Sie auf der Vermisstenseite von inFranken.de