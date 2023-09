Eine "praktische, ganzheitlich orientierte Erziehungshilfe" bietet ein fünfteiliger Elternkurs der Reihe „Kess-erziehen“, der am Mittwoch, 29. September, in Weißenburg startet. Wie die Diözese Eichstätt in folgender Presseankündigung erklärt, ist es das Ziel, eine Haltung der Ermutigung von Kindern, Eltern und Erziehenden zu fördern:

Der Kurs „Weniger Stress, mehr Freude“ richtet sich an Eltern von Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren. Er findet am Familienstützpunkt Weißenburg, Rothenburgerstr. 33, statt. Die vier weiteren Termine sind mittwochs jeweils von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr am 4., 11., 18., und 25. Oktober.

Veranstalter sind das Kolping-Erwachsenen-Bildungswerk – Diözesanverband Eichstätt, die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Weißenburg-Gunzenhausen und der Familienstützpunkt Weißenburg. Die Teilnahme kostet 50 Euro pro Einzelperson, 80 Euro für Paare. Ein Elternhandbuch wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Anmeldung bei der KEB Weißenburg-Gunzenhausen unter Tel. (09141) 858630, E-Mail: keb.weissenburg-gunzenhausen@bistum-eichstae.de.

Im Bistum Eichstätt bildet der Kolping Diözesanverband in Kooperation mit dem Referat Ehe und Familie der Diözese die Koordinationsstelle zu allen Fragen rund um „Kess-erziehen“.

Weitere Informationen zu dem Programm gibt es unter www.kolpingwerk-eichstaett.de/themen-aktionen/kess-erziehen.