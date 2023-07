Weißenburg: "Sternencafé" startet für Eltern von Sternenkindern

"Kinder, die bereits vor, während oder kurz nach der Geburt sterben, werden heute liebevoll als 'Sternenkinder' bezeichnet", erklärt das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen in einer Pressemitteilung. In Weißenburg findet diesbezüglich das "Sternencafé" für Eltern von Sternenkindern am Samstag (22. Juli 2023) in der Hebammenstube statt. Die Mitarbeiterinnen der Koordinierenden Kinderschutzstelle am Landratsamt (KoKi), Sandra Heuberger-Streb und Christine Müller, und Alexandra Schork laden zu diesem Termin ein. Im Gespräch mit inFranken.de verrät die Hebamme, weshalb ihr dieses Projekt am Herzen liegt und berichtet von beruflichen Erfahrungen.

"Sternencafé" in Weißenburg: "Diese Paare brauchen oft mehr" - Hebamme äußert sich

"Wenn Eltern ihr Kind durch eine Fehl- oder Totgeburt verlieren oder das Baby kurz nach der Geburt stirbt, wird das Ausmaß der Trauer oft unterschätzt. Die Eltern selbst sind irritiert und überfordert, wie heftig sich die Trauer mit all ihren Facetten von Schmerz, Wut, Schuldgefühlen bis hin zur Hilflosigkeit bemerkbar macht", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

"Im Laufe der letzten Jahre wurde uns als Hebammen immer bewusster, dass es im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen kaum Angebote für Eltern von Sternenkindern gibt", erläutert Schork. "Wir betreuen diese Paare nur bei der Geburt und in der Nachsorge zu Hause. Es macht uns hilflos und traurig, dass es so wenige Angebote für die Familien gibt, was das Seelenheil angeht." Die Hebammen hätten nur begrenzte Zeit und begrenztes Wissen, um die Paare zu begleiten: "Diese Paare brauchen oft mehr."

Das "Sternencafé" solle einen bestimmten Zweck erfüllen: "Wir wollen einen Ort bieten, wo die Trauer und Geschichten ausgehalten werden können", so Schork. Freunde und Familie der Betroffenen hätten "meist Berührungsängste" über dieses ernste Thema zu sprechen. Die Paare seien oft alleine. Die Treffen für Eltern von Sternenkindern sollen zum Austauschen, Zuhören, Fragen stellen und zur Suche nach weiteren Hilfen dienen. "Manchmal hilft es auch nur da zu sein. Welche Funktion ich da als Hebamme einnehme, weiß ich selbst noch nicht", erklärt Schork im Gespräch. Es sei erstmal ein "Experiment", auch sie wisse nicht, was auf sie zukommt.

Erstes "Sternencafé"-Treffen am Samstag (22. Juli 2023)

"Wir möchten hinschauen, zuhören, da sein und Raum schaffen für all die Ängste und Sorgen. Wir möchten den Mamas und Papas Mut machen, wenn sie sich selbst mit ihren Gefühlen als unzumutbar sehen. Den Fußabdruck hat ihr Sternenkind im Leben der Eltern auf jeden Fall hinterlassen. Egal, wie groß er ist." Mit diesen Worten laden die Beteiligten Interessierte ein, am "Sternencafé" teilzunehmen.

Das erste Treffen findet am Samstag (22. Juli 2023) von 10 bis 12 Uhr in der Hebammenstube in Weißenburg statt. Vor Ort werden dann weitere Zeiten für das "Sternencafé" festgelegt. Alle Eltern, die Interesse an der Teilnahme haben, aber am geplanten Termin verhindert sind, können sich für die weiteren Termine bei der KoKi melden. Die Anmeldung erfolgt unter www.familie.altmuehlfranken.de.

Weitere Informationen erhältst du bei der KoKi unter der Telefonnummer 09141 902-188, per Mail an koki.lra@landkreis-wug.de oder auf der KoKi-Homepage. Eine Teilnahme am "Sternencafé" ohne Anmeldung sei ebenfalls möglich, so Schork. Eine Sternenkind-Fotografin aus Forchheim will Eltern zeigen, wie perfekt ihr Baby ist. Sie schenkt ihnen das "erste und letzte Foto". Weitere Nachrichten aus Weißenburg-Gunzenhausen und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.