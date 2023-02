Weißenburg: Club "Soho" schließt im Mai 2023 - noch acht Veranstaltungen

"Professionelles Hobby": Geschäftsführer äußert sich zu Hintergründen

"Ursprünglich nur auf fünf Jahre geplant": Betreiber-Trio sucht Nachfolger

Am Samstag, 6. Mai 2023, öffne das "Soho" in Weißenburg zum letzten Mal seine Türen, erklärt Peter Berschneider. Ob der Club doch noch weitergeführt wird, sei noch unklar. Er und seine beiden Mitbetreiber Toni Dittmann und Tobias Weißhaupt seien aktuell auf der Suche nach einer Nachfolge. Im Gespräch mit inFranken.de erläutert Berschneider die Gründe für das Aus.

Weißenburger "Soho" schließt im Mai 2023: "Immer noch ein gutes Geschäft" - Betreiber nennt Hintergründe

"Primär schließen wir deswegen, weil wir alle drei noch einer Haupttätigkeit nachgehen", erklärt der "Soho"-Betreiber. Er selbst sei Unternehmer und "mache in Licht" beim Hersteller "Dotlux" - und "in Sand" bei der Aufbereitungsanlage "Pleinfelder Quarzsand". Weißhaupt arbeite beim Kitzinger Gesundheitsamt und Dittmann bei der "Lichtzentrum GmbH" in Treuchtlingen. "Wir haben das 'Soho' als professionelles Hobby geführt, das wir jetzt nicht mehr zeitlich unter einen Hut bekommen", berichtet Berschneider.

"Wir diskutieren darüber konkret seit Herbst letzten Jahres", nun sei die Entscheidung für die Schließung der Diskothek gefallen. Wirtschaftliche Gründe seien allerdings nicht ursächlich für diesen Entschluss: "Der Club ist schon immer noch ein gutes Geschäft. Er war ursprünglich aber nur auf fünf Jahre geplant, jetzt sind wir in Jahr neun. Wir haben unsere Schuldigkeit getan", so Berschneider. Am Samstag, 6. Mai 2023, mache das "Soho" dann zum letzten Mal unter der Führung des Betreiber-Trios auf: "Das wäre auch normalerweise immer das Saison-Closing gewesen. Wir haben immer im Mai/Juni zugemacht und im September wieder geöffnet", erklärt der Geschäftsführer.

Eine Nachfolge, die den Weißenburger Club weiter betreibt, sei noch nicht gefunden worden: "Wir würden uns wünschen, dass ein Nachfolger das 'Soho' im September wieder aufmacht." Nun gibt es noch acht Veranstaltungen in der Location, bis Berschneider und seine Kollegen zurücktreten: "Das wird bitter, wenn da keiner nachfolgt." Der Club-Chef erklärt: "Ich bin irgendwo traurig, aber freue mich auch irgendwie auf den Endspurt. Am Anfang habe ich nicht gewusst, soll ich heulen oder lachen, aber ich lache lieber." Bereits vor Eröffnung des "Sohos" hätten die drei schon Veranstaltungen gemacht - mittlerweile seien es über 400 in 20 Jahren.

