Bands zujubeln, mit Freunden Spaß haben und den Alltag vergessen. Das erlebte der große Metal- und Rock-Fan Kerstin noch 2022 bei einem Besuch des Nürnberger Festivals "Rock im Park". Doch die 20-Jährige leide unter einer Erkrankung des blutbildenden Systems, durch die sie aktuell alle zwei Wochen eine Bluttransfusion benötige, heißt es auf der Webseite der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). "Leider geht es ihr damit aber immer schlechter und mittlerweile ist sie zu kraftlos, um einen normalen Alltag zu bewältigen. Wandern und Skifahren - wie einst - sind undenkbar."

"Rock im Park"-Fan sucht Stammzellspender - weltweit "bisher keine Person gefunden"

Kerstin komme aus dem Landkreis Dingolfing-Landau in Niederbayern und leide an der Diamond-Blackfan-Anämie (DBA), einer seltenen angeborenen Erkrankung, wie die DKMS erklärt. "Kerstins Körper kann keine roten Blutzellen bilden, dadurch leidet sie unter Blutarmut. In ihrem noch jungen Leben hat sie bereits die kaum fassbare Menge von über 500 Bluttransfusionen erhalten." Wie sich ein unbeschwertes Leben anfühlt, wisse die junge Frau nicht.

"Einfühlsam, nachdenklich und hilfsbereit", beschreibt sie sich selbst auf ihrem Instagram-Profil. Nach Aussagen ihrer Freundinnen sei sie "kontaktfreudig, freundlich und harmoniebedürftig". Kraft gäben ihr unter anderem die Musik und ihre Familie. Der Eishockey-Fan formuliert hier auch ein "Zukunftsziel: Studium in Richtung Psychologie". Doch während ihre Freundinnen jetzt an ihrer beruflichen Karriere arbeiten, sei das für Kerstin momentan undenkbar - trotz intensiver Behandlungen, so die DKMS.

Um dauerhaft Kraft zu haben und ein normales Leben führen zu können, benötige sie eine Stammzellspende. Das Problem: Im weltweiten Suchlauf sei bisher keine Person gefunden worden, "deren Gewebemerkmale mit denen von Kerstin übereinstimmen". Ihre Familie bittet deshalb in einer Online-Registrierungsaktion um Hilfe. "Ich wünsche mir nichts mehr, als dass Kerstin endlich gesund wird", wird Mutter Christine zitiert.

Metalband startet Aufruf für Patientin - "will gesund werden und rocken"

Sogar die deutsche Metallica-Coverband "My'tallica" rief online zum Spenden für Kerstin auf: "Kerstin will gesund werden und rocken - so wie wir alle", schrieben die Musiker am 1. Februar 2023 auf Facebook. Und so geht es: Interessierte bestellen sich ein Registrierungsset nach Hause, machen einen Wangenabstrich und senden die Probe wieder zurück.

Nach der Analyse der Probe befindet sich die Spenderin oder der Spender dann in der Datei. Am Donnerstag (9. Februar 2023) verzeichnete die Aktion für Kerstin 845 Spendenregistrierungen. Weitere Informationen finden sich auf den Seiten der DKMS.

"Wir wollen nichts unversucht lassen. Vielleicht kann durch eine Typisierungsaktion ein geeigneter Fremdspender gefunden werden. Selbst wenn sich für meine Tochter nichts ergibt, profitiert vielleicht ein anderer Patient", so Kerstins Mutter hoffnungsvoll.

