Kleiner Brombachsee: Frau droht zu ertrinken , Jugendliche retten sie in letzter Sekunde

Frau , Jungs (13 und 15) ziehen sie aus dem Wasser - großes Lob für Rettungsaktion

Überraschungstreffen mit der Polizei: Teenager werden auf Dienststelle geladen

Bei einem Badeausflug am 13. August 2021 am Kleinen Brombachsee bei Pfofeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) bemerkten zwei Jugendliche eine Frau, die beim Schwimmen unterging. Sie retteten die Frau vor dem Ertrinken, berichtet die Polizei Gunzenhausen am Sonntag (15. August 2021). Nun bedankte sich die Polizei nochmal bei den beiden - mit einer speziellen Aktion.

Update vom 03.09.2021, 17 Uhr: Polizei lädt jugendliche Lebensretter auf Dienststelle ein

Bei einer Stand-up-Paddling-Tour hatten die beiden Jungen eine Dame bemerkt, die zu ertrinken drohte, erklärt die Polizei Mittelfranken auf Facebook. Sie zogen die Frau demnach aus dem Wasser und versorgten sie gemeinsam mit weiteren Ersthelfern, bis professionelle Hilfe eintraf.

Die Polizei Gunzenhausen wollte den Jugendlichen nochmals danken und "diese tolle Tat nicht ungewürdigt lassen". Sie organisierte ein Treffen mit ihnen auf der Dienststelle.

Am Donnerstag (2. September) bekamen die beiden dann eine Führung durch die Dienststelle, einen Einkaufsgutschein und eine Rundfahrt mit einem der Polizeiboote. Hier konnten sie einen Einblick in die Arbeit von professionellen Ordnungshütenden auf dem Wasser gewinnen.

Erstmeldung vom 15.08.2021: Badeunfall am Kleinen Brombachsee - Jugendliche retten Frau (77) vor dem Ertrinken

Am Kleinen Brombachsee bei Pfofeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) hat sich am Freitag zur Mittagszeit ein Badeunfall ereignet, berichtet die Polizei Gunzenhausen am Sonntag.

Zwei Jugendlichen im Alter von 13 und 15 Jahren aus dem Bereich Eichstätt war hier eine 77-jährige Frau aus Rheinland-Pfalz aufgefallen, die beim Schwimmen plötzlich unterging. Die beiden Jugendlichen handelten geistesgegenwärtig, retteten die Frau aus dem Wasser und brachten die bewusstlose Dame ans Ufer.

Frau geht beim Schwimmen im Kleinen Brombachsee plötzlich unter - Jugendliche handeln geistesgegenwärtig

Dort kamen noch ein 46-jähriger Ersthelfer und eine 50-jährige Ersthelferin hinzu. Gemeinsam wurden nun lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, sodass die 77-Jährige das eingeatmete Wasser auspuckte und nach kurzer Zeit wieder ansprechbar war: Die Helfer brachten die Frau im Anschluss noch in die stabile Seitenlage. Von dem hinzugerufenen Rettungsdienst wurde die Frau ins Klinikum Altmühlfranken gebracht.

"Dem Engagement der Helfer ist es zu verdanken, dass die Frau vermutlich ohne bleibende Schäden diesen Vorfall überlebt hat", lobt die Polizei in ihrem Pressebericht.

Auch am Sonntag zog es viele Menschen an die Badeseen in der Region, viele Parkplätze waren schon ab Mittag belegt.