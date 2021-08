Brombachsee/Rothsee vor 1 Stunde

Badewetter

Menschen strömen an Badeseen: vielerorts Parkplätze schon ab Mittag dicht - Polizei warnt Falschparker

Sonnenschein und hochsommerliche Temperaturen zogen die Menschen in Franken am Sonntag an die Badeseen. Doch wer zu spät losfuhr, hatte Pech. Schon am Mittag waren alle Parkplätze an Rothsee, Brombachsee und Happurger See dicht - was die Polizei zu einer Warnung veranlasste.