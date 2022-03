Ellingen vor 35 Minuten

Feuerwehreinsatz

Riesige Rauchsäule über kleinem Ort in Franken - Großeinsatz der Feuerwehr

Am Donnerstag (10.03.2022) ist in einer Gärtnerei in Ellingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen ein Feuer ausgebrochen. In der Folge stieg eine riesige Rauchsäule über dem kleinen Ort empor.