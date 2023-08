Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagmorgen (12. August 2023) auf der Bundesstraße 2 in Weißenburg (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Weißenburg in Bayern mit.

Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf er B2 unterwegs. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und kam von der Fahrbahn ab.

Autofahrer (18) fährt in Weißenburg in den Graben

Er fuhr in den Graben und das Fahrzeug überschlug sich mehrmals. Der Fahrer wurde durch den Unfall nur leicht verletzt und musste ärztlich behandelt werden.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 6000 Euro.

