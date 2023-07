Am Montag (10.07.2023) ereignete sich auf der B 13 bei Gunzenhausen ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Rollerfahrerin zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Gegen 10:15 Uhr wollte die Frau mit ihrem Motorroller kurz nach Schlungenhof nach links in Richtung Muhr am See auf die B 13 auffahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Golf, dessen 22-jähriger Fahrer ebenfalls in Richtung Muhr am See unterwegs war und den Zusammenstoß trotz einer Vollbremsung nicht mehr vermeiden konnte.

Die beim Unfall erlittenen Verletzungen stellten sich als so schwer heraus, dass die Rollerfahrerin noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des PKW blieb bei dem Unfall körperlich unverletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Gunzenhausen nahmen den Unfall auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Beamten bei der Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs unterstützt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 13 beidseitig gesperrt, der Verkehr wurde um die Unfallstelle herumgeleitet.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski

