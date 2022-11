Entwarnung in Schweinfurt: Die seit Freitag vermisste 14-Jährige konnte wohlbehalten wiedergefunden werden. Dies bestätigte das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch.

Das Mädchen verließ am Freitag gegen 16:30 Uhr die elterliche Wohnung, um an ihrer Schule etwas abzugeben. Nachdem sie bis 18:00 Uhr noch nicht nach Hause gekommen ist, versuchte der Vater sie erfolglos per WhatsApp und telefonisch zu kontaktieren. Auch weitere Kontaktversuche und eine anschließende großangelegte Suche der Polizei brachten kein Ergebnis.

Wurde in Nürnberg oder Würzburg vermutet - Vermisste 14-Jährige wieder daheim

Am Mittwoch bestätigte die Polizei schließlich, dass die 14-Jährige wohlbehalten wieder zurück sei. Über den genauen Verbleib der jungen Schweinfurterin machten die zuständigen Beamten jedoch keine Angaben.

Vorschaubild: © Pixabay (Symbolbild)