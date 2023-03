Die Polizei Schweinfurt konnte am Montag (13. März 2023) eine Vermisstensuche schnell und erfolgreich beenden. Ein 86-Jähriger aus Theilheim war als vermisst gemeldet worden - mutmaßlich war er mit seinem Auto zwischen Werneck und Eßleben unterwegs. Über den Fall berichtete die Polizei Unterfranken am Mittwoch (15. März 2023) auf ihrer Facebook-Seite.

Laut den Ermittlern verliefen erste umfangreiche Suchmaßnahmen erfolglos. Sowohl Rettungsdienste als auch die Feuerwehr fahndeten intensiv nach dem Senior, nachdem die Polizei durch die Angehörigen von dessen Verschwinden in Kenntnis gesetzt hatten.

Den Durchbruch brachte schließlich die Suche mit einem Polizeihubschrauber am späten Montagabend - und das noch bevor eine Öffentlichkeitsfahndung ausgerufen werden musste. Bei Weigolshausen konnte das Auto des Vermissten an einem Waldweg ausgemacht werden - also abseits des ursprünglichen Suchgebiets, wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte. Rettungskräfte machten sich sofort auf, um die Sachlage zu klären. Dabei trafen sie den Senior "leicht unterkühlt, aber wohlauf" in seinem Fahrzeug an. Laut der Polizei hatte er sich lediglich verfahren und fand den Heimweg nicht mehr. Am Waldrand wartete er dann auf seine "Rettung".

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild