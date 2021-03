Am Sonntagabend ist es auf der B19 bei Niederwerrn zwischen Euerbach und Poppenhausen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Motorradfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Mit den Ermittlungen hinsichtlich des exakten Unfallhergangs ist die Polizeiinspektion Schweinfurt betraut.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld stammende 52-Jährige mit seiner Yamaha auf der B19 im Kreis Schweinfurt von Euerbach in Richtung Poppenhausen unterwegs, als er gegen 17.45 Uhr einen vorausfahrenden Pkw überholte. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fiat.

Obwohl der Rettungsdienst schnell vor Ort war, kam für den Motorradfahrer jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Alleinige Insassin im Fiat war eine 74-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt, die einen Schock und leichtere Verletzungen erlitt. Sie kam nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Scheinfurt mit Unterstützung der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auch ein Sachverständiger in die Ermittlungen mit eingebunden. Im Einsatz befand sich zudem die Freiwillige Feuerwehr Oberwerrn.

Die B19 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von den Einsatzkräften vor Ort umgeleitet.