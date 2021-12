Am Donnerstag (23. Dezember 2021) ist es unter anderem in Schonungen gegen 20.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizeiinspektion Schweinfurt in einer Pressemitteilung berichtet. Ein Verkehrsteilnehmer verlor aufgrund der vereisten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug in der Straße "Am Bochsrangen" und krachte gegen ein geparktes Fahrzeug. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird hier auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Einen ähnlichen Unfall hat es in Niederwerren gegeben, berichtet die Polizei weiter. Gegen 18.45 Uhr verlor ein Verkehrsteilnehmer in der Bahnhofstraße aufgrund von Blitzeis ebenfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte auch gegen ein geparktes Fahrzeug. Er wurde glücklicherweise nicht verletzt, es blieb bei einem Sachschaden.

Vorschaubild: © Thorsten Töller/pixabay.com (Symbolbild)