Wie das Unternehmen Schaeffler am Mittwoch (22. März 2023) in einer Pressemitteilung bekannt gab, hat es in Schweinfurt etwa 30.000 Plagiate von Wälzlagern mit einem Gesamtgewicht von zehn Tonnen vernichten lassen.

Die groß angelegte Aktion habe auf dem Betriebsgelände der Riwald Recycling Franken GmbH in Schweinfurt-Sennfeld stattgefunden.

Schaeffler: Produktfälschungen "ein großes Sicherheitsrisiko für Mensch und Maschine"

Wie Schaeffler in der Mitteilung schildert, "wurden bei der Vernichtung in einem ersten Schritt die Produkte so beschädigt, dass eine weitere Verwendung unmöglich ist. Danach wird der Schrott verpresst und später in einem Stahlwerk eingeschmolzen". Wie der fränkische Industrieriese erklärt, finde die Ressource Stahl somit ihren Weg zurück in den Wertstoffkreislauf.

„Produktfälschungen sind ein großes Sicherheitsrisiko für Mensch und Maschine“, schildert Dr. Edgar Duschl, Schaefflers Senior Vice President Intellectual Property. Wälzlagern und ähnlichen Produkten komme eine entscheidende, sicherheitsrelevante Rolle in einer Vielzahl von Anwendungen zu – fast überall, wo sich etwas bewege. Der sichere und reibungslose Personenverkehr mit Zügen und Autos hänge genauso an verlässlichen Produkten von Schaeffler wie der Betrieb unterschiedlichster Industrieanlagen.

Weiterhin erklärt Duschl : "Ein defektes Lager kann zu vorzeitigem Wartungsbedarf, Stillstand einer Anlage und somit enormen Kosten für den Betreiber führen – oder sogar einen plötzlichen Totalausfall oder gar Unfall mit Personenschaden herbeiführen." Für Schaeffler seien Sicherheitsaspekte daher die wichtigste Triebfeder in der Bekämpfung von Plagiaten: "Unsere Kunden sollen sich auf die höchsten Qualitätsansprüche, für die Schaeffler seit jeher steht, stets verlassen können – heute und in Zukunft", so Duschl. Daher sei es wichtig, jedem Verdacht nachzugehen.

Plagiate stammen hauptsächlich aus Ermittlungen in Europa - 6,4 Milliarden Euro Schaden im Jahr

Konsequent werde dann auch jeder Fälschungsfall vom Team „Global Brand Protection“ von Schaeffler verfolgt. „Zum einen drohen zivilrechtliche Ansprüche auf Unterlassung, Schadensersatz und Herausgabe der Fälschungen zur Vernichtung, zum anderen droht aber auch die strafrechtliche Verfolgung, die zu Geld- und Freiheitsstrafe führen kann“, so Duschl.

Wie Schaeffler in der Mitteilung erklärt, kommen die Lagerfälschungen aus der ganzen Welt: "Wenn einem Händler oder Kunden ein verdächtiges Produkt etwa der Marken INA, LuK oder FAG angedient wird, kann der Anfangsverdacht direkt mit der Schaeffler-App 'Origin Check' geprüft werden". So könne mit dem Smartphone der Produktcode gescannt werden, und es erfolge ein Abgleich mit den entsprechenden Schaeffler-Produkt-Identifikationsnummern, so der Automobilzulieferer. Auch Bilder von verdächtigen Produkten könnten so unkompliziert an das Brand Protection Team gesendet werden.

Nach dem Fund würden gefälschten Wälzlager vor Ort sichergestellt werden: "Bis zum Abschluss eines laufenden Verfahrens werden sie als Beweismittel aufbewahrt. In vielen Fällen werden danach bereits vor Ort die Produktfälschungen vernichtet", heißt es weiter. Die nun in Schweinfurt vernichteten Plagiate würden hauptsächlich aus Ermittlungen in Europa innerhalb der letzten zweieinhalb Jahre stammen. Der Schaden, der deutschen Unternehmen durch Produktpiraterie entsteht, werde vom VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) auf etwa 6,4 Milliarden Euro jährlich geschätzt.

