Die unterfränkische Polizei war seit Montagmorgen (13. Februar 2023) auf der Suche nach einem vermissten Mann, der zuvor spurlos aus einem Schweinfurter Krankenhaus verschwunden war. Weil der Mann auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen ist, wandte sich die Polizei mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit. Nun gibt es allerdings gute Neuigkeiten zum Fall.

Die Polizei habe zeitweise nicht ausschließen können, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und bat daher die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche. Er war gegen 9 Uhr morgens aus der Klinik verschwunden. Nun gab das Polizeipräsidium Unterfranken aber bekannt, dass der Mann angetroffen werden konnte und die Fahndung damit widerrufen wird.

Vermisster Mann aus Schweinfurt wieder aufgetaucht

"Er ist zum Glück wohlauf", heißt es in der Mitteilung vom Dienstagvormittag. In der Nacht auf Dienstag konnte der Vermisste schließlich in einem Hotel ausfindig gemacht und zurück ins Krankenhaus gebracht werden.

Vorschaubild: © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild