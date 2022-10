Seit Sonntagvormittag (9. Oktober 2022) wurde ein 16-Jähriger vermisst, der mit dem Zug aus Hannover kommen hätte sollen. Die Schweinfurter Polizei suchte daraufhin nach dem Jungen. Nun ist er wohlbehalten wieder zurückgekehrt.

Der 16-Jährige hielt sich über das Wochenende in Hannover auf. Am Sonntagmorgen stieg der Junge in ein Taxi zum Hannover Bahnhof, um mit dem Zug nach Schweinfurt zu fahren. Hier verlor sich schließlich seine Spur. Dabei konnte nicht geklärt werden, ob er auch tatsächlich mit dem ICE nach Schweinfurt gefahren und dort auch angekommen war.

Am Mittwoch meldete die Polizei schließlich, dass der 16-Jährige wieder wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt war. Über den Aufenthaltsort des Jugendlichen machten die Beamten jedoch keine Angaben.

Vorschaubild: © Frank Rumpenhorst (dpa)