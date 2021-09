In Gerolzhofen wurden Plakate zur Bundestagswahl in Brand gesetzt. Wie die örtliche Polizei berichtet, ist einer Streifenbesatzung in der Nacht zum Mittwoch (1. September 2021) zunächst ein brennendes Wahlplakat auf dem Gehweg in der Schwarzenbergstraße aufgefallen.

Die Beamten konnte das kleine Feuer mit einer Wasserflasche löschen. Als sie weiterfuhren, fanden sie jedoch ein weiteres Plakat in der Schallfelder Straße, das schon abgebrannt war. Die Verantwortlichen für die Feuer konnten die Polizisten wenig später ausfindig machen.

17-Jährige zünden Wahlplakate in Gerolzhofen an

Am Marktplatz konnten sie zwei Jugendliche antreffen, die sich schon zuvor "verdächtig in Tatortnähe" aufgehalten hatten. Als die Polizei die beiden mit der Brandstiftung konfrontierte und belehrte, gaben sie zu, die Wahlplakate angezündet zu haben. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 17-Jährige aus dem Kreis Schweinfurt.

