Brand im Landkreis Schweinfurt: Wie die Polizei Unterfranken am Sonntagabend (20. September 2020) meldet, steht ein Wohnhaus in Dingolshausen in Flammen.

Auslöser für den Wohnhaus-Brand in der Ziegeleistraße ist laut Polizei eine Explosion. Das Gebäude ging anschließend in Flammen auf und ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Eine Bewohnerin erlitt einen Schock. Weitere Personen kamen dem Sachstand nach nicht zu Schaden.

Wohnhaus in Vollbrand: Bewohnerin unter Schock

Nach ersten Ermittlungserkenntnissen der Gerolzhofener Polizei kam es offenbar kurz vor 20.00 Uhr im Bereich eines Gasherdes im Erdgeschoss des Wohnhauses zu einer Explosion. Daraufhin brach ein Feuer aus und das gesamte Gebäude stand kurze Zeit später in Flammen. Durch die Wucht der Explosion wurde offenbar auch eine Außenwand des Anwesens stark deformiert. Insbesondere deshalb muss aktuell von Einsturzgefahr ausgegangen werden.

Glücklicherweise wurden weder die beiden Bewohner noch andere Personen schwerwiegend verletzt. Eine Seniorin stand jedoch sichtlich unter Schock. Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich liegen.

Aktuell (Stand 22.15 Uhr) sind noch umfangreiche Löscharbeiten im Gange. Die örtlichen Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot von etwa 100 Einsatzkräften vor Ort. Aller Wahrscheinlichkeit wird der Einsatz noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nachbarhäuser vorsorglich geräumt

Drei benachbarte Wohnhäuser wurden vorsorglich geräumt. Die Bewohner, die ihre Häuser verlassen mussten, werden vor Ort von Einsatzkräften des Rettungsdienstes und des THW betreut.

Mit den Ermittlungen zur Ursache der Explosion bzw. der Brandentstehung ist die Kriminalpolizei Schweinfurt betraut, die bereits vor Ort ihre Arbeit aufgenommen hat.

Symbolbild: Adobe Stock