Am Schweinfurter Hauptbahnhof wurden Beamte der Polizeiinspektion Schweinfurt am Samstag (15. April 2023) gegen 22.10 Uhr auf einen 31-Jährigen und seine 25-jährige Begleiterin aufmerksam, die sich nervös verhielten, als sie die Polizisten sahen. Nachdem die Polizei deshalb bei den Verdächtigen eine Personenkontrolle durchgeführt hatte, wurden in der Tasche der Frau etwa 10 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte, stießen die Beamten bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung auf eine professionelle Aufzuchtanlage. Hier wurden etwa zehn Pflanzen sowie weitere geringe Mengen Marihuana und Pflanzensamen sichergestellt.

Kontrolle am Schweinfurter Hauptbahnhof: Fund von Cannabis-Plantage

Die Ermittlungen wurden zwischenzeitlich durch die Kripo Schweinfurt übernommen. Die beiden Tatverdächtigen konnten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen werden und müssen sich nun wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Vorschaubild: © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild