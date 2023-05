Poppenhausen vor 1 Stunde

Schwerer Motorradunfall

Motorradfahrer (17) fährt ungebremst in Auto - und wird auf Straße geschleudert

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall am Donnerstag in Poppenhausen schwer verletzt worden. Der junge Biker wurde mit mehreren Brüchen in ein Krankenhaus gebracht.