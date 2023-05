Eine Gruppe von mehreren Motorradfahrern war am Donnerstagabend (04. Mai 2023) von Kolitzheim in Richtung Gaibach unterwegs. Beim Beschleunigen kam einer der Motorradfahrer in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer geriet laut Polizeiinspektion Gerolzhofen in einen Wassergraben, überschlug sich und kam erst nach 30 Metern zum Halten. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik nach Würzburg gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden von über 6000 Euro.

Erst nach 30 Metern zum Stehen gekommen - Motorradfahrer in Kolitzheim schwer verletzt

Der Streckenabschnitt musste für die Dauer der Bergung komplett gesperrt werden. Neben den eingesetzten Rettungskräften und dem Notarzt war auch die Freiwillige Feuerwehr vor Ort.

