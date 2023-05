Gerolzhofen vor 1 Stunde

Polizeieinsatz in Praxis

Alkoholisiert und wohl unter Drogeneinfluss: Mann randaliert in Arztpraxis und zieht sich Kopfwunde zu

In einer Arztpraxis in Gerolzhofen ist es am Montag zu einem Polizeieinsatz gekommen: Ein alkoholisierter Mann trat gegen eine Praxistür und zog sich beim Randalieren eine Kopfwunde zu. Der 41-Jährige befand sich offenbar unter Drogeneinfluss.