Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag (13. Juli 2023) auf der Bundesstraße 286 bei Gerolzhofen (Landkreis Schweinfurt) gekommen. Das teilt die Polizeiinspektion Gerolzhofen mit.

Ein 19-Jähriger war am Donnerstag auf der B286 von der Anschlussstelle Neuses am Sand kommend in Richtung Schweinfurt unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Gerolzhofen-Süd stand zu dieser Zeit ein abgesichertes Pannenauto am rechten Fahrbahnrand.

Wegen Sekundenschlaf: Unfall auf der Bundesstraße 286 im Kreis Schweinfurt

Ein vorausfahrender Autofahrer erkannte die Situation und bremste deshalb seine Geschwindigkeit herab. Der hinter ihm fahrende 19-jährige Mann fuhr auf die hintere Stoßstange des Autos auf und zog seinen Wagen nach links. Zur gleichen Zeit fuhr ein Sattelzug auf der B286 in entgegenkommender Richtung.

Auf Höhe der Überführung "Wiebelsberger Straße“ musste der Fahrer des Sattelzuges aufgrund der Vorkommnisse eine Notbremsung einleiten und nach links ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden.

Das Auto des 19-jährigen Fahrers prallte trotzdem noch mit seiner vorderen Front gegen den Lkw. Aufgrund des Zusammenstoßes wurde das Auto circa 20 Meter zurückgeschoben. Ursache für den Auffahrunfall war ein sogenannter Sekundenschlaf des 19-jährigen Fahrers. Trotz Auslösung des Airbags wurde der junge Mann nicht vor schweren Verletzungen bewahrt.

Nach Unfall: B286 in beide Richtungen gesperrt

Er wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die freiwillige Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei waren ebenfalls vor Ort und wirkten unterstützend bei der Unfallaufnahme. Am Auto des 19-Jährigen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und er war nicht mehr fahrbereit.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 37.500 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die B286 ab Gerolzhofen-Süd bis Anschlussstelle Neuses am Sand für etwa 45 Minuten in beiden Richtungen gesperrt werden.