Am Samstagabend kam ein 50-Jähriger auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel alleinbeteiligt aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen nach rechts in den Grünstreifen ab. Dort stürzte er im angrenzenden Waldstück einen Hang hinunter und kam zum Stehen.

Alle vier Insassen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Der Beifahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber aufgrund des unklaren Verletzungsbild abtransportiert.

In den Wald gerast - vier Personen bei Unfall verletzt

Die Feuerwehren aus Wülfershausen, Euerbach, Werneck, Schweinfurt und Hammelburg waren im Einsatz und unterstützten die eingesetzten Beamten der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck tatkräftig bei den Absperr- und Sicherungsmaßnahmen.

Die Autobahn wurde zum Abtransport mit dem Hubschrauber und der Bergung des verunfallten Fahrzeugs durch einen Kran teilweise komplett gesperrt. Die Autobahnmeisterei Oberthulba kümmerte sich um die entsprechende Umleitung des Verkehrs.

