Wendelstein 18.04.2022

Kurioser Einbruch

Mann bricht unter Drogeneinfluss in Apotheke ein - und will unter anderem Kosmetikartikel klauen

Am frühen Freitagmorgen ist ein 20-Jähriger in Wendelstein (Landkreis Roth) in eine Apotheke eingebrochen. Die Polizei fand in dort auf und fand diverse Dinge bei ihm.