Vermisstensuche in Franken abgeschlossen: Mehrere Tage war ein 16-jähriges Mädchen aus dem Kreis Roth verschwunden. Wie die Polizei nun mitteilte, ist Vermisste fast eine Woche nach ihrem Verschwinden wieder aufgetaucht.

Am Freitag (6. Januar 2023) war die Jugendliche zuletzt gesehen worden, als sie sich an einem Bahnhof nahe ihres Heimatortes Röttenbach aufhielt. Am Donnerstag (12. Januar) wurde sie wohlbehalten angetroffen.

Weitere Vermisstenanzeigen und aktuelle Nachrichten zu Vermisstenfällen findest du in unserem Überblick.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay