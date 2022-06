Flugzeugabsturz bei Gauchsdorf (Gemeinde Büchenbach): zwei Männer tödlich verletzt

zwei Männer tödlich verletzt Maschine stürzte am Sonntag (19. Juni 2022) bei Landung in Acker

in Acker Ermittler untersuchen Treibsatz und Fallschirm des Flugzeugs

des Flugzeugs Polizei hat neue Details zur Identität der Toten veröffentlicht

Bei einem schweren Flugzeugabsturz im Landkreis Roth sind am Wochenende zwei Männer tödlich verunglückt. Eine Augenzeugin berichtet, wie sie den Unfall miterlebte.

Update vom 20.06.2022, 14.45 Uhr: Tödlicher Flugzeugabsturz in Franken - Vater und Sohn gestorben

Die beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Wochenende in Mittelfranken gestorbenen Männer stammen aus Düsseldorf. Es handle sich um einen 82 Jahre alten Mann und dessen 53-jährigen Sohn, bestätigte ein Polizeisprecher am Montag. Zuvor hatten mehrere Medien über Alter und Herkunft der Verunglückten berichtet.

Gauchsdorf: zwei Tote bei Flugzeugabsturz Bei Gauchsdorf in der Gemeinde Büchenbach ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Männer kamen bei dem Unfall ums Leben. NEWS5/Merzbach +3 Bilder

Die Ursache des Absturzes bei Büchenbach (Landkreis Roth) ist nach Angaben des Sprechers noch unklar. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) habe die Ermittlungen übernommen. Das motorisierte Flugzeug mit den zwei Insassen war am Sonntagvormittag in der Nähe eines Flugplatzes auf einem Feld abgestürzt. Nach ersten Erkenntnissen war das Ultraleichtflugzeug im Landeanflug auf den Flugplatz.

Update vom 20.06.2022, 10.00 Uhr: Zwei Tote bei Flugzeugabsturz - Polizei nennt neue Details

Nach dem Absturz eines Ultraleichtflugzeugs bei Gauchsdorf im mittelfränkischen Landkreis Roth, der sich am Sonntag (19. Juni) ereignete, steht nun die Identität der beiden Männer fest, die bei dem Unfall ums Leben kamen. Es handelt sich dabei um einen 82-Jährigen und einen 53-jährigen Mann, wie die Polizei konkretisierte. Die Ursache für den Absturz, zu dem es während des Landeanflugs auf den Flugplatz Schwabach-Büchenbach kam, ist aber weiterhin unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bergung des Fliegers gestalte sich laut Polizei kompliziert: Während einer der Männer bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte verstarb, wurde der zweite Insasse reanimiert, verstarb jedoch ebenfalls aufgrund seiner schweren Verletzungen.

Das Leichtkraftflugzeug war mit einem Treibsatz ausgestattet, aus dem im Notfall ein Fallschirm geöffnet wird. Die Einsatzkräfte mussten den Treibsatz vor Ort entschärfen und auf eventuelle Beschädigungen untersuchen.

Sabrina Weiß, eine Anwohnerin und Augenzeugin des Unfalls, erlebte den Absturz vom Küchenfenster aus mit. Dort habe sie plötzlich das "extrem laute Motorengeräusch" der Maschine gehört. Als sie aus dem Haus kam, konnte sie noch beobachten, wie das Flugzeug über das Wohnhaus flog, nach rechts abkam und dann kopfüber in den Acker stürzte, beschreibt sie im Gespräch mit News5. "Im ersten Moment realisiert man gar nichts. (...) Der Schock ist schon da, wenn man diesen Schlag hört, den man nicht gewohnt ist." Sie habe daraufhin den Notruf abgesetzt.

Update vom 19.06.2022, 16.30 Uhr: Ultraleichtflugzeug im Kreis Roth abgestürzt

Zum Flugzeugabsturz im Landkreis Roth liegt inzwischen auch der Pressebericht des Polizeipräsidiums Mittelfranken vor: Demnach stürzte das Ultraleichtflugzeug am Mittag in Gauchsdorf, einem Gemeindeteil der Gemeinde Büchenbach, ab. Die beiden Insassen kamen ums Leben.

Gegen 11.30 Uhr befand sich das Flugzeug im Landeanflug auf den Flughafen"Schwabach" bei Gauchsdorf. Aus nach wie vor ungeklärter Ursache stürzte die Maschine noch vor Erreichen der Landebahn in einen Acker. Das Flugzeug wurde bei dem Aufprall schwer beschädigt und die beiden Insassen, zwei Männer, die bislang noch immer nicht genau identifiziert wurden, kamen dabei ums Leben.

Zur Klärung der Absturzursache kamen dem Präsidium zufolge Vertreter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) an den Unfallort. "Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr haben die Unfallstelle weiträumig abgesperrt und Beamte der Kripo Schwabach haben mit ihren Ermittlungen begonnen", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

An der Unfallstelle sei zunächst Vorsicht geboten gewesen, da Ultraleichtflugzeuge mit einem Treibsatz ausgestattet seien, die in bestimmten Notlagen einen Fallschirm absprängen. "Der Kampfmittelräumdienst musste verständigt werden, um zu prüfen, ob dieser Treibsatz beschädigt sein könnte", erklärt das Präsidium in seiner Pressemitteilung.

Vier Notfallseelsorger vom Kriseninterventionsdienst seien ebenfalls vor Ort gewesen, um die Einsatzkräfte, die Anwohner der umliegenden Wohnhäuser und Zeugen am nahegelegenen Flugplatz zu betreuen.

Erstmeldung vom 19.06.2022, 13.15 Uhr: Flugzeugabsturz in Franken mit zwei Toten

Im Landkreis Roth ist es am Sonntag (19. Juni 2022) zu einem Flugzeugabsturz gekommen. Die Maschine, vermutlich ein Ultraleichtflugzeug, befand sich gerade auf dem Landeanflug zum Flugplatz Gauchsdorf (Gemeinde Büchenbach). "Aus bislang ungeklärter Ursache ist das Kleinflugzeug in einen Acker gestürzt", berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken auf Nachfrage von inFranken.de. "Beide Insassen sind tot."

Das tödliche Unglück ereignete sich dem Polizeisprecher zufolge am frühen Sonntagmittag. Bei den tödlich verletzten Insassen handelt es sich demnach um zwei Männer. Wer diese genau sind, ist bislang aber unklar. "Die Identität ist noch nicht geklärt", sagte der Sprecher. Womöglich stammten die beiden Verstorbenen aus dem Raum Düsseldorf - dies müsse aber noch ermittelt werden.

Rund um die Absturzstelle findet gegenwärtig ein Großeinsatz statt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Laut Polizeiangaben wird hierfür unter anderem noch ein Team des Kampfmittelräumdienstes am Unfallort erwartet.

Vorschaubild: © NEWS5 / Merzbach (NEWS5)