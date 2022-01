Die Polizei hat am Sonntag (2. Januar 2022) nach einer 43 Jahre alten Frau aus Stockheim in Unterfranken gesucht. Die 43-Jährige wurde seit dem Vormittag vermisst. Wie die Polizei zunächst berichtete, konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Deshalb bat die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

An der Suche beteiligten sich zwischenzeitlich auch die Feuerwehr sowie die Berg- und Wasserwacht. Am Abend widerrief die Polizei schließlich die Öffentlichkeitsfahndung. Die 43-Jährige wurde wohlauf gefunden.

Vorschaubild: © Friso Gentsch (dpa)