Mellrichstadt vor 23 Minuten

Wasserschaden

Schock nach lautem Knall in Altenheim: Wasser läuft nachts plötzlich aus der Decke

In einem Pflegeheim im Kreis Rhön-Grabfeld wurde das Personal in der Nacht von einem lauten Knall aufgeschreckt. Im ganzen Gebäude lief Wasser aus den Decken. Die Feuerwehr rückte an.