Zwei aufmerksamen Autofahrern ist es zu verdanken, dass ein schwerer Unfall vermieden werden konnte. Die 24- und 34-jährigen Fahrer haben am Montag (13. März 2023) gegen 20 Uhr unabhängig voneinander bemerkt, dass der vor ihnen fahrende 67-jährige Autofahrer auf der Staatsstraße 2445 bei Burglauer (Landkreis Rhön-Grabfeld) zunehmend die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Das berichtet die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale.

In einem geeigneten Moment war es den Zeugen möglich, den Fahrzeugschlüssel des 67-Jährigen an einer roten Ampel in Bad Neustadt/Saale abzuziehen, da dieser dort halten musste. Zusammen mit der hinzugezogenen Polizeistreife der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale wurde der 67-jährige Autofahrer an einen Rettungsdienst wegen des Verdachts der Unterzuckerung übergeben.

Kreis Rhön-Grabfeld: Mann verliert Kontrolle über sein Auto

Durch das tatkräftige Einschreiten der Zeugen, die unabhängig voneinander die Notsituation erkannten, konnten eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer sowie vermutlich schwerwiegende Gesundheitsschäden für den 67-Jährigen abgewendet werden.

Die genaue Ursache und gegebenenfalls Fremdschäden durch den Kontrollverlust über das Fahrzeug sind noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen. Hinweise auf eine Fahrt unter Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln liegen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht vor. Die Polizeiinspektion Bad Neustadt bedankt sich ausdrücklich für das beherzte Eingreifen der jungen Autofahrer, die damit womöglich Schlimmeres verhindern konnten.

Vorschaubild: © Wolfgang Filser/colourbox.de (Symbolbild)