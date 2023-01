Am späten Sonntagabend (29. Januar 2023) ist ein 41-jähriger Mann im Kreis Rhön-Grabfeld über den Facebook-Messenger von einer unbekannten Frau angeschrieben worden. Die Frau erklärte ihm, neue Freunde und Bekannte im Internet suchen zu wollen. Im weiteren Verlauf begannen die beiden einen Videochat - und entledigten sich ihrer Kleidung.

Direkt nach dem Ende des Chats erhielt der 41-Jährige Nachrichten von der Frau mit Screenshots, die ihn nackt zeigten. Die Frau verlangte von dem Mann 250 Euro, sonst würde sie die Nacktbilder an all seine Facebook-Kontakte senden. Glück im Unglück hatte der Geschädigte anschließend bei der Zahlung des Geldes: Ein Tippfehler verhinderte die Zahlung an die Frau. Der 41-Jährige erstattete Anzeige wegen versuchter Erpressung.