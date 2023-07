Oberelsbach vor 1 Stunde

Tödlicher Verkehrsunfall

69-Jährige bei tödlichem Unfall in Unterfranken verstorben - Vier Personen schwer verletzt

Am Samstagnachmittag ist es in Franken gleich zu zwei tödlichen Unfällen gekommen. Der eine ereignete sich in Ober-, der andere in Unterfranken. Bei dem Unfall in Unterfranken im Kreis Rhön-Grabfeld verlor eine 69-Jähre ihr Leben. Außerdem wurden vier weitere Personen schwer verletzt.