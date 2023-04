Nachdem Mitarbeiter des Rewe-Marktes in Mellrichstadt im Landkreis Rhön-Grabfeld am Donnerstag (30. März 2023) eine geplünderte Metzgertüte mit dem dazugehörigen Bon in einem Regal auffanden, überprüften sie dahingehend die Aufzeichnungen der Überwachungskamera. Laut Polizeiinspektion Mellrichstadt war darauf zu erkennen, wie ein Mann Fleischwaren im Wert von ungefähr 83 Euro aus der Tüte nahm und in seiner Hose verstaute.

Die Waren hatte er zuvor an der Metzgertheke entgegengenommen. Die leere Verpackung ließ er im Süßwarenregal zurück und verließ im Anschluss den Lebensmittelmarkt ohne die Waren zu bezahlen.

Unbekannter steckt Fleisch ein ohne zu zahlen

Der Mann mit kräftiger Statur ist ca. 185 cm groß und wird auf ca. 35 Jahre geschätzt. Der Zeitraum des Diebstahls lässt sich auf Montagabend (27. März 2023) zwischen 18.56 Uhr und 19.05 Uhr eingrenzen. Wer zur angegebenen Zeit entsprechende Beobachtungen gemacht hat und weitere Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/8060 in Verbindung zu setzen.

