Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (18. Mai 2023) in Brendlorenzen entstand ein hoher Sachschaden.

Zur Mittagszeit wollte eine 59-Jährige von der Hauptstraße aus Brendlorenzen kommend nach links in die Leuterhäuser Straße abbiegen, teilte die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mit. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigtes Auto, das ebenfalls auf dieser Straße fuhr und in Richtung Bundesstraße 279 unterwegs war. In der Folge kam es auf der Kreuzung zu einer Kollision, wobei die 59-Jährige frontal in die Beifahrerseite des anderen Autos fuhr. Die beiden Kleinkinder, die im Auto der 32-jährigen Unfallgeschädigten hinten saßen, sowie die Verursacherin blieben nach notärztlicher Untersuchung vor Ort unverletzt. Die andere Fahrerin beklagte hingegen Schmerzen.

Unfall in Brendlorenzen - Hoher Sachschaden

Beide Fahrzeuge waren stark beschädigt, aber noch fahrbereit. Am Auto der Mutter entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 10.000 Euro. Der Schaden am Wagen der älteren Fahrerin wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

