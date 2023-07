Im Bad Neustadter Gemeindeteil Brendlorenzen (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist es am Sonntagnachmittag (9. Juli 2023) zu einem hitzebedingten Motorradunfall gekommen. Das teilt die Bad Neustadter Polizei mit.

Demnach war ein Mann mit seiner Harley-Davidson von Hohenroth kommend in Richtung Bad Neustadt unterwegs. Als ihm aufgrund der hohen Temperaturen schwarz vor Augen wurde, bremste er sein Motorrad ab.

Kreis Rhön-Grabfeld: Biker wird schwarz vor Augen - bei Sturz schwer verletzt

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Bike, fuhr ihn den linken Straßengraben und blieb im angrenzenden Acker liegen. Mit dem hinzugerufenen Rettungswagen wurde er schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Das Motorrad musste mit einem Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro abgeschleppt werden, so die Polizei.

