Am späten Montagabend, 29. Mai 2023, ist es laut Bericht des Polizeipräsidiums Unterfranken zu einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Anwesen im Landkreis Rhön-Grabfeld gekommen. Dem letzten Kenntnisstand nach wurden zwei Menschen "durch Rauchgasinhalation leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt".

Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr über den Brand in dem Aussiedlerhof in Bad Neustadt an der Saale, im Ortsteil Herschfeld, informiert. Dem Sachstand nach brach das Feuer in einer landwirtschaftlichen Halle mit integrierter Stallung aus. Rund 100 Rinder und Kälber waren durch das Flammenmeer bedroht.

Schaden in Millionenhöhe nach Brand in Herschfeld - Tiere wurden gerettet

Der Mitteilung zufolge konnten die Einsatzkräfte bereits bei der Anfahrt sehen, dass die Flammen meterhoch aus der Halle schlugen. Mit einem Großaufgebot wurde ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht.

Die Tiere konnten gerettet werden. Zu weiteren Untersuchungen wurde ein Veterinär hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte den ersten Schätzungen zufolge in einem unteren siebenstelligen Bereich liegen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bereits in der Nacht die Kriminalpolizei Schweinfurt übernommen hat.