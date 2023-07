Zu einer Ruhestörung ist es am Freitagabend (28. Juli 2023) in Bischofsheim (Landkreis Rhön-Grabfeld) gekommen. Anwohner haben deshalb Beamten der Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale dazugerufen, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.

Mehrere Anwohner fühlten sich wegen der musikalischen Darbietung einer Live-Band in ihrer Nachtruhe gestört.

Hochzeitsparty stört Nachbarn im Kreis Rhön-Grabfeld

Der Grund für die Musik war schnell gefunden: Ein Paar hatte sich das Ja-Wort gegeben und wollte dies gebührend feiern.

Allerdings ist selbst an diesem besonderen Tag das Ruhebedürfnis der Anwohner*innen nicht vollständig außer Acht zu lassen. Nach Absprache den Beamt*innen konnte die Band ihr "Privatkonzert" mit reduzierter Lautstärke fortsetzen. In Anbracht des besonderen Tages beließ die Polizei es bei einer mündlichen Belehrung.

Vorschaubild: © reichdernatur/Adobe Stock; Silas Stein/dpa/Illustration; Collage: inFranken.de