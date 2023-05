Wie bereits berichtet, wurde am 15. April ein Einbruch in ein größeres Bekleidungsgeschäft in der Siemensstraße sowie ein versuchter Einbruch in einen nahegelegenen Sonderpostenmarkt in Bad Neustadt gemeldet. Der Sach- und Beuteschaden wurde jeweils mit mindestens 2500 Euro beziffert. Die drei Täter befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Flucht.

Im weiteren Verlauf der umfangreichen Ermittlungen der Polizei Bad Neustadt konnten innerhalb weniger Stunden bereits drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren trotz Maskierung als Täter identifiziert werden. Noch am gleichen Tage konnten laut der Polizei Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnanwesen erwirkt werden.

Trotz Masken identifiziert - Polizei findet Beute bei Jugendlichen

Bei den gemeinsam mit der Polizei Mellrichstadt durchgeführten Wohnungsdurchsuchungen wurden Teile der Tatbeute aufgefunden und sichergestellt. Nach erfolgter vorläufiger Festnahme und Beendigung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen zunächst in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Zuge der Ermittlungen konnten Beamte der Polizei Mellrichstadt nun auch den Verdacht erhärten, dass zwei der Jugendlichen für zwei weitere Einbrüche in eine Bäckerei in Mellrichstadt sowie zwei versuchte Einbrüche in die Bäckerei und eine Apotheke verantwortlich sind und so eine Serie von Einbruchsdiebstählen zusammenführen.



In der Nacht von 17. März, auf den 18. März waren in diesen Fällen zunächst Unbekannte gewaltsam in eine Bäckereifiliale im Beethovenweg eingedrungen und haben hier einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag entwendet. Des Weiteren war es bereits zuvor ebenfalls zur Nachtzeit von 8. April auf den 9. April zum versuchten Einbruch in die gleiche Bäckerfiliale gekommen. Bei dieser Tat gelang es den Tätern jedoch nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen.

Jugendliche wohl für weitere Einbrüche verantwortlich - Haftbefehl gegen 16-Jährigen

Ein erneuter Einbruch am 10. April ging ebenfalls auf das Konto der Tatverdächtigen, die dieses Mal zusätzlich einen Tresor aus der Filiale entwendeten, in dem sich eine niedrige dreistellige Menge Bargeld befand. Darüber hinaus wurde am selben Tag noch ein versuchter Einbruch in einer Apotheke, ebenfalls in der Beethovenstraße, festgestellt. Der Sachschaden der versuchten und vollendeten Einbrüche beläuft sich auf insgesamt knapp über 6000 Euro.

Ein 16-jähriger Tatverdächtiger wurde aufgrund der polizeilichen Ermittlungen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schweinfurt dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Ende April Untersuchungshaftbefehl gegen den Jugendlichen, unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls. Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern unterdessen an.

