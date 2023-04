Wanderungen in der Rhön für Familien: Tipps für Ausflüge und Touren

Familienfreundliche Wandertouren

Hüttenwanderungen , Rundwege und Spaziergänge

, und Unterwegs: Naturerlebnisse, Geschichte und Einkehrmöglichkeiten

Seit 1991 sind die Mittelgebirge und Hochmoore der Rhön UNESCO-Biosphärenreservat. Auf zahlreichen Wanderwegen läufst du hier überwiegend durch Naturschutzgebiete. Wir haben einige familienfreundliche Routen für dich zusammengestellt. Diese Routen lassen sich auch im Winter gut laufen, sind nicht zu schwer und bieten dir tolle Naturerlebnisse. Die Inspiration dazu haben wir uns bei Wander-Expert*innen vom Tourenportal Rhön und komoot geholt.

Von Hütte zu Hütte in den schwarzen Bergen

Eine der beliebtesten Wanderungen im bayerischen Teil der Rhön ist diese Hüttenwanderung in den Schwarzen Bergen. Du beginnst die Route am Würzburger Haus, das seit 1938 bewirtschaftet ist. Die kleine Bergtour führt dich gemütlich durch den Wald des bayerischen Naturparks Rhön zum Berghaus Rhön. Es wurde ursprünglich zur Verpflegung und Unterkunft von Bergbauarbeitern erbaut. Seit 1972 ist das Berghaus Rhön eine Wandergaststätte.

Mit insgesamt 3,5 Kilometern für den Hin- und Rückweg ist diese Wanderung für Familien mit Kindern leicht zu schaffen. Du kannst die Tour natürlich auch umgekehrt gehen.

In beiden Hütten findest du regionale Küche und Übernachtungsmöglichkeiten. Beide Gasthäuser haben auch im Winter grundsätzlich geöffnet. Informiere dich aber vorab über genaue Zeiten und Ruhetage.

Tourstart: Würzburger Karl-Straub-Haus, Am Farnsberg 116, 97779 Geroda

Würzburger Karl-Straub-Haus, Am Farnsberg 116, 97779 Geroda Ziel: Berghaus Rhön, Bergseestraße 99, 97792 Riedenberg

Berghaus Rhön, Bergseestraße 99, 97792 Riedenberg Dauer: ca. 30 Minuten (einfach)

ca. 30 Minuten (einfach) Länge : ca. 1,5 Kilometer (einfach)

: ca. 1,5 Kilometer (einfach) Sehenswert: Landschaft und Ausblicke Schwarze Berge

Landschaft und Ausblicke Schwarze Berge Einkehren: Würzburger Haus und Berghaus Rhön

Entdecke Spuren deutsch-deutscher Geschichte

Auch diese leichte Rundtour liegt überwiegend im Naturpark Bayerische Rhön. Sie führt dich durch das schwarze Moor. Das Wanderwegenetz Schwarzes Moor besteht aus zwei Rundwanderwegen, die du auch kombinieren kannst. Komfortabel: Du kannst vorab einen Blick auf die Webcam werfen, um dich über das aktuelle Wetter am Schwarzen Moor zu informieren.

Neben beeindruckender Natur und weiten Blicken über die Rhön, erwarten dich auf dieser Wanderung Spuren jüngerer deutscher Geschichte. Du startest am Parkplatz Schwarzes Moor in Fladungen, wo auch die Rast- und Informationsanlage Schwarzes Moor liegt. Täglich von 11 bis 14 Uhr bekommst du hier Informationen zum Moor und zu Wandermöglichkeiten. Im dazu gehörenden Kiosk (Dienstag ist Ruhetag!) kannst du Brotzeit und Getränke kaufen.

Der Weg führt auf der Hohen Rhön zur ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, wo du Reste der Grenzanlagen sehen kannst. Dann geht es ein Stück am Grünen Band entlang. Das Landschaftsgebiet "Grünes Band", Sperrgebiet entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, wurde bis zum Mauerfall 1989 kaum betreten. So fanden viele Tier- und Pflanzenarten hier einen Rückzugsraum. Heute erinnern außerdem zahlreiche Grenzmuseen und Gedenkstätten entlang des Grünen Bandes an die Zeit der Teilung. Eine gute Gelegenheit, auch (größeren) Kindern die jüngere deutsche Geschichte näherzubringen.

Tourstart und Ziel (Rundweg): Parkplatz Schwarzes Moor, 97650 Fladungen

Parkplatz Schwarzes Moor, 97650 Fladungen Dauer: ca. 1 Stunde, 15 Minuten

ca. 1 Stunde, 15 Minuten Länge : ca. 5 Kilometer

: ca. 5 Kilometer Sehenswert: Reste ehemaliger DDR-Grenzanlagen

Reste ehemaliger DDR-Grenzanlagen Einkehren: Infostelle Schwarzes Moor, Schwarzes Moor 1 97650 Fladungen oder Gasthof Sennhütte, Sennhütte 1, 97650 Fladungen

Auf den Feuerberg zur Kissinger Hütte

Die meisten Kinder wandern gleich viel lieber, wenn als Ziel die Einkehr in ein Gasthaus winkt. Wahrscheinlich geht es auch vielen Erwachsenen so. Hier daher noch einmal eine kleine und leichte Tour mit Hüttenziel.

Du beginnst unterhalb des Feuerbergs am Wanderparkplatz Eisernes Kreuz. In der Rhön wurde früher an vielen Orten Basalt abgebaut. Noch relativ lange in Betrieb war das Basaltwerk Stangenroth zwischen Oberbach und Gefäll, das in der Nähe des Parkplatzes liegt. Nach der Schließung des Werks wurde der Steinbruch mit Wasser gefüllt. So entstand ein Basaltsee, der heute als Biotop erhalten wird. Gleich zu Beginn der Tour hast du einen wunderbaren Ausblick auf den geologisch interessanten See. Dann geht es immer leicht bergauf bis zur Kissinger Hütte am Gipfel des Feuerbergs. Diese Hütte des Wandervereins Rhönklub ist ganzjährig ein beliebtes Ausflugsziel.

Ist dir dieser Berg-Spaziergang zu kurz, findest du bei komoot einen Vorschlag zur Erweiterung der Tour: Du startest dann vom Wanderparkplatz erst einmal zur Oberbacher Hütte des Rhönklubs. Von dort gehst du hinüber zur Kissinger Hütte und wieder hinunter zum Parkplatz. So ergibt sich ein Rundweg, für den du etwa 2 Stunden brauchst.

Tourstart: Wanderparkplatz Eisernes Kreuz, 97772 Wildflecken-Oberbach

Wanderparkplatz Eisernes Kreuz, 97772 Wildflecken-Oberbach Ziel: Kissinger Hütte, 97657 Sandberg (Langenleiten)

Kissinger Hütte, 97657 Sandberg (Langenleiten) Dauer: ca. 30 Minuten (einfach)

ca. 30 Minuten (einfach) Länge : ca. 1,8 Kilometer (einfach)

: ca. 1,8 Kilometer (einfach) Sehenswert: Panorama, Basaltsee

Panorama, Basaltsee Einkehren: Kissinger Hütte

Wandern im Wildkatzen-Reservat

Dieser Wanderweg verläuft überwiegend durch das Naturreservat des Rhöner Waldes. Der Gangolfsberg bei Oberelsbach (Landkreis Rhön-Grabfeld/Unterfranken) ist 735 Meter hoch. Du beginnst deine Wanderung am Schweinfurter Haus am Fuße des Gangolfsbergs und orientierst dich in Richtung Ilmenberg. Dann geht es weiter zur Thüringer Hütte, wo du etwas essen kannst. Ab hier gehst du teilweise parallel zum Franziskusweg, einem meditativen Rundwanderweg. Du wanderst weiter bis zum Rhön Park-Hotel und anschließend den gleichen Weg zurück. Wenn du Lust hast, kehre am Ende noch im Schweinfurter Haus beim Parkplatz ein.

Bequem reisen mit der Deutschen Bahn - Info & Buchung

Die Gegend am Gangolfsberg in der Bayerischen Rhön ist ideal für Wildkatzen. Da das Gebiet seit 1978 nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt wurde, entstanden Mischwälder mit vielen Versteck- und Klettermöglichkeiten. Du findest am Schweinfurter Haus Infotafeln über die hier heimische, seltene Wildkatze. Dass du auf deiner Tour eine Wildkatze siehst, ist allerdings eher unwahrscheinlich: Die Tiere sind sehr scheu und vor allem nachtaktiv.

Auch ein Naturlehrpfad startet übrigens am Schweinfurter Haus. Da er allerdings bei Schnee- und Eisglätte gesperrt ist, musst du dir das wahrscheinlich für eine andere Jahreszeit aufheben.

Tourstart : Wanderparkplatz am Gangolfsberg, Schweinfurter Haus

Wanderparkplatz am Gangolfsberg, Schweinfurter Haus Ziel: Wanderparkplatz am Gangolfsberg, Schweinfurter Haus

am Gangolfsberg, Schweinfurter Haus Dauer: ca. 2 Stunden, 30 Minuten

ca. 2 Stunden, 30 Minuten Länge : ca. 8,5 Kilometer

: ca. 8,5 Kilometer Sehenswert: Naturreservat, Wildkatzeninfos

Naturreservat, Wildkatzeninfos Einkehren: Schweinfurter Haus oder Berggasthof Thüringer Hütte

Im Winter Rodeln auf der Wasserkuppe

Hier darf natürlich die beliebte Wasserkuppe, mit 950 Metern der höchste Berg der Rhön, nicht fehlen. Die Wasserkuppe ist unter anderem ein bekanntes Skigebiet – die Wahrscheinlichkeit für Schnee ist hier also hoch. Probiere daher doch diese Wanderung von Abtsroda auf die Wasserkuppe und rodle mit dem Schlitten im Winter bergab. Gute Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind für den Aufstieg allerdings notwendig.

Von Abtsroda aus folgst du der Wasserkuppenstraße und biegst dann auf den Wanderweg parallel zum Lift ein. Nun geht es bergauf. Mit der Abtsrodaer Kuppe hast du einen ersten Gipfel erreicht und kannst dort eine großartige Aussicht genießen. Dann gehst du zur Wasserkuppe.

Dort wartet die Ski- und Rodelarena Wasserkuppe auf dich. Hier kannst du einen Schlitten ausleihen, falls du keinen eigenen hast, und den Berg hinabsausen. Oder du wanderst die Runde weiter und, vorbei am Gipfel Wasserkuppe, wieder nach unten.

Tourstart : Bushaltestelle Abtsroda (Linie 35) oder Parkplatz Abtsroda, Brunngrabenstraße 3A, 36163 Poppenhausen

Bushaltestelle Abtsroda (Linie 35) oder Parkplatz Abtsroda, Brunngrabenstraße 3A, 36163 Poppenhausen Ziel : Ski- und Rodelarena Wasserkuppe

: Ski- und Rodelarena Wasserkuppe Dauer: ca. 2 Stunden (Gehzeit für die ganze Rundwanderung ohne Rodeln)

ca. 2 Stunden (Gehzeit für die ganze Rundwanderung ohne Rodeln) Länge : ca. 5,7 Kilometer

: ca. 5,7 Kilometer Sehenswert: Bergausblicke, Ski- und Rodelarena

Bergausblicke, Ski- und Rodelarena Einkehren: Restaurant Märchenwiesenhütte, Ski und Rodelarena Wasserkuppe

Fazit - informiere dich vorab immer über das Wetter

Die Rhön bietet Familien auch im Winter abwechslungsreiche Wandermöglichkeiten. Von Winterspaziergang bis Wanderung – hier findest du Naturgenuss und Aktivitäten für jedes Fitnesslevel. Einige passende Routen haben wir dir oben vorgestellt. Auch, wenn es nur eine kurze Tour werden soll: Bereite deine Wanderung immer gut vor und erkundige dich vor allem nach dem Wetter.

Du möchtest Franken entdecken? Hier findest du weitere Ausflugstipps für die ganze Familie: