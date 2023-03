Am Montagmorgen (13. März 2023) sei es gegen 7 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Erfurt in der Nähe von Mellrichstadt zu einem Verkehrsunfall innerhalb einer Baustelle kurz vor der Landesgrenze gekommen. Das berichtet die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck in einer Pressemitteilung.

Ein bislang unbekanntes Kleintransportergespann habe eine Warnbake innerhalb der Baustelle überfahren, die dadurch hochwirbelte und gegen die Front eines nachfolgenden Audi geschleudert wurde. Beim Versuch, der heranfliegenden Warnbake auszuweichen, habe der Geschädigte eine weitere Warnbake überfahren. Es sei an dem Audi ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstanden.

Unfallflucht auf der A71 bei Mellrichstadt: Polizei nimmt Hinweise entgegen

Der Unfallverursacher, von dem lediglich bekannt sei, dass er einen grauen Planenanhänger hinter sich zog, habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Sachdienliche Hinweise eventueller Zeugen nimmt die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck unter der Telefonnummer 09722/9444-0 entgegen.

