Tierheim Hersbruck bittet nach Tierquälerei um Zeugenhinweise

Katze wurde in Neuhaus an der Pegnitz in winziger Plastikbox ausgesetzt

Kiste hatte keine richtigen Luftlöcher und war mit Holzbalken beschwert

Tierschützer haben verängstigtes Kätzchen aufgenommen

Tierquälerei im Nürnberger Land: Eine Frau rettete am Sonntag (13. September 2020) einer jungen Katze vermutlich das Leben.

Das arme Kätzchen wurde bei einem Wald in Neuhaus an der Pegnitz in einer winzigen Plastikbox ausgesetzt, berichtet das Tierheim Hersbruck. "Die Box war in der Fläche etwa so groß wie ein DIN-A4-Blatt", sagt die stellvertretende Tierheim-Leiterin Ronja Pfaffenberger inFranken.de. "Wie grausam können Menschen nur sein?", fragen die Tierschützer.