Bei einem Verkehrsunfall in Wettringen am Freitag (9. Juni 2023) haben sich ein 7-jähriges Mädchen und ihr 16-jähriger Bruder leicht verletzt.

Die beiden Geschwister waren mit ihrem Kettcar auf einem für Fahrrädern und Fußgängern vorbehaltenen Weg unterwegs, berichtet die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber.

Auto nimmt Kindern die Vorfahrt - Polizei ermittelt

Ein Auto kreuzte den Radweg und nahm den beiden Geschwistern die Vorfahrt. Somit stießen die beiden Geschwister gegen die rechte Vorderseite des Autos.

Sowohl der Junge, als auch das Mädchen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen an ihren Armen und Beinen zu. "Der Fahrer des dunkelblauen SUV hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt unbeirrt in Richtung Ortsmitte fort", berichtet die Polizei. Ein Nachbar der beiden Geschädigten beobachtete den Unfall und kam den Kindern anschließend zur Hilfe.

Die Polizei bittet unterdessen um weitere Hinweise zu dem "Tatfahrzeug". Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen nimmt die Polizeiinspektion Rothenburg ob der Tauber unter der Telefonnummer 09861/9710 entgegen.

