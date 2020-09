Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke Nürnberg Hauptbahnhof - Hartmannshof müssen sich Zugreisende und Pendler auf Schienenersatzverkehr einstellen. Betroffen sind die Wochenenden vom 12. und 13. September, sowie vom 19. und 20. September.

Der Schienenersatzverkehr gilt für den Streckenabschnitt Hersbruck - Hartmannshof beziehungsweise Lauf - Hersbruck. Hier entfallen die S-Bahnen und werden durch Busse ersetzt. Diese Regelung greift außerdem nochmals für Montag, 21. September.

Weitere Fahrplanänderungen Richtung Nürnberg

Zudem meldet die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung, dass es in diesem Zeitraum auf der Strecke in Richtung Nürnberg zu weiteren Fahrplanänderungen kommt. Diese werden über entsprechende Fahrplantabellen mitgeteilt.

In den Bussen des Schienenersatzverkehrs gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen der Deutschen Bahn. Reisegepäck, Faltrollstühle und Kinderwagen können in den Bussen mitgenommen werden. Eine Fahrradmitnahme kann aufgrund des Platzes nicht garantiert werden. Die Bushaltestellen können vom Bahnhof abweichen.

Foto: Ronald Heck