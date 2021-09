Seit Samstagmorgen (4. September 2021) wurde eine 14-Jährige aus Reichenschwand im Nürnberger Land vermisst. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilte, konnte die Suche nach der Jugendlichen nun eingestellt werden.

Das Mädchen hatte die elterliche Wohnung am Freitagabend unbemerkt verlassen und war über Tage verschwunden. Am Dienstag (7. September 2021) konnten Beamte der Polizei Nürnberg-Mitte sie wohlbehalten am Splittertorgraben antreffen.

Vermisstes Mädchen in Nürnberg aufgetaucht

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der 14-Jährigen ist damit widerrufen.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay